Miljoenenhengst Ferrari OLD opnieuw bij Helgstrand in de verkoop

Ferrari OLD (Foundation x Hotline) wordt opnieuw te koop aangeboden bij Helgstrand Dressage. De hengst, in 2017 reservekampioen op het WK Jonge Dressuurpaarden, werd ruim drie jaar geleden door Helgstrand verkocht aan Gestüt Ammerland en werd door stalruiter Rudolf Widmann uitgebracht tot en met internationaal Grand Prix-niveau. Inmiddels is de hengst dus teruggekeerd naar Helgstrand.

In 2016 werd Ferrari op vierjarige leeftijd voor anderhalf miljoen euro verkocht aan de Luxemburger Patrice Mourruau, de sponsor van Sascha Schulz. Lang bleef de Oldenburger-hengst niet in Luxemburgs bezit, slechts een paar maanden na de P.S.I. Auktion stuurde Mourruau hem naar Helgstrand. Andreas Helgstrand nam zelf plaats in het zadel en reed Ferrari dat jaar naar zilver op het WK in Ermelo.

Verkoop aan Gestüt Ammerland

In 2018 nam Ferrari opnieuw deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden, maar kon de jury in de finale niet bekoren (7,66). Daarna bleef het stil rondom de hengst, totdat hij in januari 2020 met 71,567% in de nationale Grand Prix debuteerde. Daarna werd hij aangeschaft door Gestüt Ammerland en sindsdien werd hij door Rudolf Widmann gereden. Widmann in juni vorig jaar één internationale wedstrijd met hem. Op CDI Budapest liep hij naar bijna 68% in de Grand Prix en naar dik 65% in de Spécial.

