Morgan Barbançon breekt ribben

Morgan Barbançon heeft eind juni twee gebroken ribben opgelopen door een ongeval met een jong paard. Het paard struikelde en kwam samen met zijn amazone ten val. Daarna stapte hij op Barbançon. Ondanks haar gebroken ribben kwam de Franse aan start op een nationale wedstrijd in Macon, waar ze de Grand Prix won met Sir Donnerhall II (Sandro Hit x Donnerhall).

De amazone liet aan Eurodressage weten dat toch de ring in rijden, niet haar beste beslissing was. “Ik keek er zo naar uit om weer te starten.” Voor komend weekend stond voor Barbançon CDN Pompadour (met zes paarden) op de planning, maar daarvoor heeft ze afgemeld. “Ik heb teveel pijn om me volledig te concentreren, dus heb ik het wijze besluit genomen even wat rustiger aan te doen.”

Bron: Eurodressage