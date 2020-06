Morgan Barbançon en Haras de Malleret breiden samenwerking uit

De Franse stoeterij Haras de Malleret heeft een nieuw paard ter beschikking gesteld aan Morgan Barbançon. Het gaat om de zesjarige Zaeta de Malleret (Zonik x Sir Donnerhall). Eerder kreeg de Grand Prix-amazone For Fable de Malleret (For Romance x For Compliment) al onder het zadel.

Haras de Malleret heeft jonge talenten ondergebracht bij verschillende topruiters. In januari kwam Forsazza de Malleret (For Romance x Sarkozy) bij Jessica von Bredow-Werndl op stal en Dancielle de Malleret (Danciano x Florencio) en Filarmonie de Malleret (Fürstenball x De Niro) namen hun intrek in de stallen van Dorothee Schneider.

Barbançon hoopt in juli haar wedstrijddebuut te maken met Zaeta de Malleret. De merrie eindigde vorig jaar nog dertiende in het Frans kampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden.

Bron: Dressprod/Horses.nl