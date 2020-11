Morgan Barbançon en Haras de Malleret scheiden hun wegen

Er is een einde gekomen aan de samenwerking tussen Morgan Barbançon en Haras de Malleret. De amazone reed meerdere paarden voor de Franse stoeterij, waaronder de zesjarige Zaeta de Malleret (Zonik x Sir Donnerhall) en For Fable de Malleret (For Romance x For Compliment). Barbançon kondigde het nieuws aan op haar Facebook-pagina.

“Er is een hoofdstuk afgesloten en ik wens deze paarden het allerbeste”, schrijft Barbançon. Haras de Malleret heeft jonge talenten ondergebracht bij verschillende topruiters, waaronder Jessica von Bredow-Werndl en Dorothee Schneider.

Naar huis

Barbançon is niet de enige die de paarden van Haras de Malleret ziet vertrekken. Ook de samenwerking tussen Jessica Michel Botton en de stoeterij is ten einde gekomen. Haras de Malleret verklaarde tegenover Dressprod dat – nu het team is uitgebreid met Pauline Guillem – de paarden naar huis komen en daar verder worden opgeleid.

