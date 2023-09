Morgan Barbançon verruilt Zwitserland voor België

De Frans-Zwitserse Grand Prix-amazone Morgan Barbançon is met haar paarden verhuisd naar België. Samen met haar partner Jos Verlooy heeft de dressuuramazone haar intrek genomen in het Belgische Massenhoven. De forse stijging van de kosten voor hooi en stalbedekking in Zwitserland was een van de redenen voor de verhuizing.

Nu Morgan Barbançon naar België is verhuisd is het ook makkelijker om meer (internationale) concoursen te rijden. Daarnaast wordt het makkelijker om meer ruiters te begeleiden. Zo traint ze ondermeer de Turkse Grand Prix amazone Rotem Ibrahimzadeh en Natalie Lankaster.

Afgelopen weekend was de Franse amazone nog succesvol op het EK dressuur in Riesenbeck, waar ze met de KWPN-er Habana Libre A (Zizi Top x United) 14e werd in de kür op muziek. ”Ik sta nu echt op eigen benen onafhankelijk van mijn ouders. Ik ga mijn concentreren op mijn eigen rijden en de sport maar ook op het begeleiden van ruiters. Ook ga ik mij focussen op het opleiden en verkopen van paarden,” aldus Barbançon.

Bron: eurodressage