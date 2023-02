Morgan Walravens EK-pony Devill’s Kiss Naoni verkocht

Morgan Walraven heeft afscheid genomen van haar EK-pony Devill’s Kiss Naoni (v. Don Cremello du Bois). Het duo beleefde vele internationale successen met als hoogtepunt de zilveren teammedaille op het EK van vorig jaar in Strzegom. De 11-jarige NRPS-merrie gaat haar carrière voorzetten onder Neeltje Twint.

Morgan Walraven vormde vijf jaar een combinatie met de door P. Ketting uit Pernis gefokte Devill’s Kiss Naoni. In 2018 debuteerde de toen zesjarige merrie met Walraven in de internationale sport. Op hun lange erelijst staan onder andere top drie klasseringen op de CDI’s van Diepenbeek, Waregem, Nieuw- en Sint Joosland, Grote-Brogel en in 2021 nogmaals Waregem. Op dat concours scoorde het duo een hattrick.

PR’s op EK Strzegom

De laatste wedstrijd van de 16-jarige Walraven met Devill’s Kiss Naoni was vorig jaar het EK in Strzegom. Daar noteerden ze een persoonlijk record van 74,429% in de landenproef, waarmee een grote bijdrage werd geleverd aan de zilveren teammedaille, 73,081% (elfde) in de individuele proef en een dik persoonlijk record van 75,535% (achtste) in de kür op muziek.

Bron: Horses.nl