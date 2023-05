Moritz Treffinger naar Gestüt Bonhomme

Voormalig Europees ponykampioen Moritz Treffinger wordt stalruiter bij Gestüt Bonhomme. De Duitse hengstenhouderij plaatste een vacature nadat stalamazone Simone Pearce bekend maakte zelfstandig verder te gaan. "Toen bekend werd gemaakt dat Simone Pearce Gestüt Bonhomme zou verlaten, stuitte ik bij toeval op de vacature. Ik had niet verwacht dat ze zo'n jonge ruiter een kans zouden geven", vertelt de bijna twintigjarige Treffinger.

Met de pony Top Queen H won Treffinger in 2018 team- en individueel goud op de Europese kampioenschappen in Bishop Burton. In het jaar daarna maakte hij met Treffinger’s Standing Ovation (v. Surprice), Treffinger’s Sir Wellington (v. Sir Donnerhall I) en Treffinger’s Superstition OLD (v. Surprice) de overstap naar de junioren en sinds 2021 rijdt hij internationaal bij de young riders. Superstition, Francis Royal (v. Franziskus) en Treffinger’s First Florence (v. Fürst William) verhuizen mee naar Bonhomme.

De jonge ruiter gaat op Bonhomme training onder de begeleiding van Robert Conredel, maar zal ook regelmatig begeleidt worden door niemand minder dan Monica Theodorescu. Welke paarden Treffinger onder zijn hoede krijgt, is nog niet bekend.

Bron: Reiter Journal