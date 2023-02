Mount St. John Freestyle duikt weer op

Het internationale Grand Prix-paard Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) is weer opgedoken. De merrie, die met amazone Charlotte Dujardin onder andere individueel brons won op de Wereldruiterspelen in Tryon, is na een afwezigheid van bijna twee jaar weer terug van weggeweest, maar wel met een andere amazone.

Eigenaresse Emma Jane Blundell heeft de teugels van Freestyle zelf overgenomen. De Britse deelde op social media meerdere video’s van de inmiddels veertienjarige Hannoveraanse merrie.

Brons in Tryon

Dujardin reed Freestyle in 2018 in haar eerste internationale Grand Prix. Nog datzelfde jaar kwalificeerde de combinatie zich voor de Wereldruiterspelen in Tryon, waar ze teambrons wonnen en met 81,489% ook individueel brons in de Spécial in de wacht sleepten. In de daaropvolgende twee jaar groeiden Dujardin en Freestyle uit tot een combinatie van wereldklasse. Zo werden ze in 2020 onder andere tweede in de Grand Prix kür op Jumping Amsterdam met 89,505% en wonnen ze in 2021 de Grand Prix Spécial van Hagen voor Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game).

Geen OS Tokio

Na Hagen volgde datzelfde jaar een internationale start in het Britse Wellington, waar ze de kür wonnen met 88,345%. Maar voor de Olympische Spelen in Tokio koos Dujardin haar tweede paard Gio (v. Apache). Eigenaresse Blundell maakte toen bekend dat Freestyle niet fit genoeg was. Daarna bleef het stil rondom Freestyle, maar ook de samenwerking tussen Blundell en Dujardin kwam ten einde.

Instagram still Emma Jane Blundell en Mount St. John Freestyle.

Bron: Horses.nl