MSJ Top Secret verkocht aan Zweedse Sofia EK

De 13-jarige Hannoveraanse merrie MSJ Top Secret is verkocht aan de Zweedse amateuramazone Sofia EK, vrouw van de CEO van Spotify. Op jonge leeftijd werd de Totilas-dochter getraind en succesvol uitgebracht door Charlotte Dujardin; het duo won onder andere zilver op de Britse kampioenschappen voor jonge paarden bij de vierjarigen (2015).

Verschillende ruiters namen vervolgens plaats in het zadel van de donkerbruine merrie, waarna in 2020 het internationale debuut volgde. April vorig jaar startte MSJ Top Secret in de Grand Prix op CDI Wellington onder het zadel van Alexander Harrison-West, waar de score bleef steken op 59,304%.

Spaanse Olympische droom

In de winter van 2023-2024 verhuisde de merrie naar de Spaanse ruiter Santiago Damil, hij wilde proberen om zich met Top Secret te kwalificeren voor het Spaanse Olympische team. Na het rijden van wat internationale wedstrijden bleek dit doel echter niet haalbaar. Emma Blundell van Mount St. John heeft de merrie nu verkocht aan de Zweedse Sofia Ek.

“Ook al heeft Rosie niet lang bij ons gestaan, ze zal altijd een speciale plaats in onze harten houden. Ze werd één van de meest speciale paarden op stal en ik ben dan ook heel blij dat we zo’n fijn huis voor haar hebben kunnen vinden bij Sofia in Oberhausen”, schrijft Damil op Instagram.

Bron: Horses.nl/Instagram