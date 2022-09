Multikampioen Happy Feet verkocht: ‘Dit is de beste keus’

Linda van Woudenberg heeft Happy Feet (Tuschinski x Animo) verkocht. De E-pony was uiterst succesvol bij de children en won onder meerdere amazones EK- en NK-medailles. Van Woudenberg gaf eerder aan Happy Feet nooit te willen verkopen maar is nu toch gezwicht. De 15-jarige ruin heeft een nieuwe stal betrokken bij Stoeterij Beauvande van Nicolette en Nico van den Boomen. Nieuwe amazone is hun 13-jarige dochter Eliev.

“Ik heb altijd gezegd: ik doe Happy nooit weg. Er was heel veel interesse uit het buitenland maar die heb ik allemaal afgewimpeld. Als ik verkoop wil ik het sowieso in eigen land houden en via mijn vriendin Monique Melis kwam ik in contact met Nicolette en Nico van den Boomen die Stoeterij Beauvande runnen”, legt Linda van Woudenberg uit.

Beste keus

“Zij wilden Happy heel graag kopen voor hun dochter Eliev maar dat overviel me een beetje”, vervolgt Van Woudenberg. De periode bij de children is kort (van 12 tot en met 14 jaar) en na verschillende amazones die met Happy Feet straalden moesten zij vanwege de korte tijd bij de children ook weer vrij snel afscheid nemen. Zodoende besloot Van Woudenberg nu voor een blijvende amazone te kiezen. “Ik had Happy wel weer voor een periode van twee jaar kunnen wegbrengen maar bij het afscheid is het altijd huilen. En dan was ik de heks en gemene vrouw die Happy afpakt. Dat wil ik niet meer en voor Happy is iedere keer verhuizen naar een andere stal ook niet leuk. Laat hij nu maar een keer bij een meisje blijven. Dit is voor hem de beste keus.”

Doorslaggevend

Voor Van Woudenberg gaf het de doorslag dat Happy Feet voor altijd bij Eliev mag blijven. “Dat was doorslaggevend en voor mij verandert er niet veel. Ik zie het als een nieuwe uitdaging en ga Happy en EIiev begeleiden op hun weg naar de children. Dat doe ik samen met mijn beste vriendin Carola de Gouw, de moeder van Sanne Buijs, die de eerste amazone was van Happy. Eliev en Happy gaan trainen bij Jacquelina Fiechter en beginnen in het L1. Doel is om naar het Z te rijden en dan volgend jaar uit te komen bij de children. Ik ben heel blij dat ik erbij betrokken blijf en heb een ontzettend mooie tijd meegemaakt bij de children. Ik kan alle ouders aanraden om hun kind bij de children te laten rijden wat voor deze jonge kinderen is de overstap van de pony’s naar de junioren echt heel groot.”

Lange zoektocht

De ouders van Eliev zijn heel blij met de komst van professor Happy Feet. “We hebben een zoektocht van een half jaar gehad en heel veel pony’s bekeken. We konden ons geen betere leermeester wensen dan Happy Feet”, vertelt Nicolette van den Boomen die samen met haar echtgenoot Nico Stoeterij Beauvande in Liessel runt. Daar ligt de focus op het fokken van dressuurpaarden. “We zijn heel blij en trots dat we Happy hebben kunnen kopen en ook met het vertrouwen van Linda. Eliev is super gedreven en werkt ook keihard mee op de stoeterij. Bij de aanschaf van haar eerdere pony wilden we eerst eens kijken hoe het zou lopen maar die pony is ze inmiddels ontgroeit en ook voor Eliev’s ambities in de sport niet goed genoeg. Happy is echt een super kans.”

Vier EK’s

Happy Feet was succesvol op vier EK’s. Met Sanne Buijs won hij twee keer teamgoud en twee keer individueel goud. Senna Evers zette het succes voort met teamzilver en vervolgens reed Kebie Raaijmakers de pony naar teamzilver en individueel brons. Daarna was het de beurt aan Robin Dicker. Na een wedstrijdpauze maakte het duo afgelopen juli een succesvolle rentree en vervolgens wonnen ze begin deze maand op de K&U-wedstrijd in Tolbert beide proeven. Dicker, die bezig is aan haar laatste jaar bij de children, sloot haar tijd met Happy Feet onlangs af met de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup.