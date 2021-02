Nadine Capellmann neemt afscheid van Elvis (25)

Het voormalig internationaal Grand Prix-dressuurpaard Elvis (Espri x Garibaldi II) is op 25-jarige leeftijd overleden. Met Nadine Capellmann behoorde de Hannoveraan jarenlang tot de top van de dressuursport en leverde onder andere een belangrijke bijdrage aan het Duits teamgoud op de Olympische Spelen in Hong Kong (2008). Elvis werd dood in zijn stal gevonden.

Capellmann voerde de paarden afgelopen vrijdagmiddag rond vijf uur. “Toen ik een uur later terug kwam, lag hij dood in zijn stal. Een schrale troost is dat hij niet ziek is geweest en zijn leeftijd van 25 jaar hem nauwelijks aan te zien was. Zijn overlijden kwam voor ons allemaal onverwachts en we hadden hem graag nog langer onder ons gehad”, aldus de Duitse amazone.

Nürnberger Burg-Pokal

Capellmann kreeg Elvis onder het zadel toen hij vijf jaar oud was en reed de ruin in 2004 voor het eerst de ring binnen. Daar kwalificeerde het duo zich voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal, die ze later dat jaar met een recordscore van 81,17% wonnen. Dat was de start van een internationaal succesvolle carrière.

Vierde op Wereldruiterspelen Aken

In 2005 beleefden Capellmann en Elvis hun eerste seizoen op internationaal Grand Prix-niveau. Een jaar later wonnen ze alle drie de proeven in Aken en kwalificeerden zich voor de Wereldruiterspelen. Daar wonnen ze teamgoud en eindigden individueel op de vierde plaats. In 2008 volgde er deelname aan de Spelen in Hong Kong, waar er wederom teamgoud was.

Afscheid van de sport

Op CDI-W Mechelen 2012 liep Elvis zijn laatste internationale Grand Prix. De ruin worstelde daarna met hoefproblemen en daarom besloot Capellmann hem uit de sport terug te trekken. Sindsdien genoot Elvis van zijn pensioen.

Bron: Horses.nl/Nadine Capellmann