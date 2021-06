Nadine Capellmann vindt nieuw Grand Prix-talent in Apache-zoon Hocus Pocus

Nadine Capellmann heeft sinds kort de negenjarige Hocus Pocus (Apache x Osmium) op stal. De Olympische amazone ontdekte de hengst via de Duitse handelaar Jochen Arl. Capellmann heeft haar Grand Prix-paard Lagerfeld K (Londontime x Don Crusador) naar de Verenigde Staten verkocht.

Jochen Arl ontdekte Hocus Pocus en bracht hem, voor hij naar de stallen van Capellmann verhuisde, eerst onder bij Anne Lene Holmen.

Brits avontuur

De door De Bemi Hoeve gefokte hengst kwam op driejarige leeftijd in handen van Edward Creamer. De Britse dressuurruiter reed Hocus Pocus succesvol in een aantal jonge paarden-rubrieken en maakte in november 2019 de overstap naar de Advanced Medium (vergelijkbaar met Z2 dressuur). In augustus vorig jaar reed Creamer de hengst voor het laatst de ring binnen. Op het Parwood Equestrian Centre behaalde hij met 73,82% de overwinning.

Bron: Horses.nl/Eurodressage