Nars Gottmer ziet Flybusters Cash vertrekken naar de Verenigde Staten

Het Grand Prix dressuurpaard Flybusters Cash (Voice x Metall) is verkocht naar de Verenigde Staten. De dertienjarige KWPN'er liep vorig jaar een aantal internationale Grand Prix-wedstrijden onder het zadel van Nars Gottmer. Op CDI Hamburg behaalde de combinatie de hoogste internationale score: 68,40% en een zevende plaats in de kür op muziek. Nationaal tikte Gottmer bijna de 72% aan.

Cash werd geboren in de stallen van Ingrid Schuitemaker-Tijms en zij leidde de ruin zelf op tot Grand Prix-niveau. De amazone moest hem wegens omstandigheden verkopen en zo kwam hij in eigendom van Matty Marissink en Gottmer. In april dit jaar debuteerde het duo in de Grand Prix. “Je kan Cash een beetje vergelijken met brommer rijden. Of je nou wissels of een piaffe of passage wil rijden, het is allemaal heel makkelijk”, vertelde de ruiter eerder aan Horses.nl.

Bron: Horses.nl