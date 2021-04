Nathalie zu Sayn-Wittgenstein werkt met Blue Hors Fifty Cent aan comeback

Met Digby (Donnerhall x Sandro) was Nathalie zu Sayn-Wittgenstein jarenlang een vaste waarde voor het Deense dressuurteam, maar de laatste twee jaar lag haar focus vooral op het coachen van de Deense kaderruiters. Desondanks is ze zelf nog altijd actief aan het rijden. Stoeterij Blue Hors deelde een video van de Deense prinses en Blue Hors Fifty Cent (Franziskus x Donnerball), die inmiddels het Grand Prix-werk aardig onder de knie heeft.

Zu Sayn-Wittgenstein schafte de DWB-hengst als veulen aan. Na zijn goedkeuring bij het DWB nam Blue Hors-ruiter Allan Grøn de opleiding van Fifty Cent op zich, maar in 2019 nam zijn eigenaresse zelf plaats in het zadel.

Hoewel de hengst het Grand Prix-werk goed oppakt, is zijn amazone nog bescheiden. “Ik wil alleen maar dat hij begrijpt hoe hij zijn lichaam en mijn hulpen moet gebruiken. Het is een slimme jongen. Niets is perfect in het begin, maar je moet ergens beginnen.” Ze vervolgt: “Hij krijgt de smaak goed te pakken. Hij is zo’n leuk paard en hij bezorgt iedere dag opnieuw weer een lach op m’n gezicht.”

