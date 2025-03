Nederlands-Amerikaanse Grand Prix-amazone Vera Kessels overleden

De Nederlands-Amerikaanse Grand Prix-amazone Vera Kessels is overleden, dat meldt Eurodressage. Vera Kessels groeide in Nederland op in een echte paardenfamilie met liefde voor de springsport en verhuisde in 1995 naar de Verenigde Staten. Daar was ze actief tot op het hoogste niveau in de dressuursport. Op 22 maart verloor Vera Kessels haar strijd tegen eierstokkanker.

Toen de amazone in 1995 naar de Verenigde Staten verhuisde, nam ze de Zeoliet-zoon Dotato mee. Met dit paard groeide ze door tot en met de Grand Prix. In de jaren daarna was Vera Kessels met verschillende paarden actief in de wedstrijdsport, maar pas in 2013 keerde ze terug op het hoogste niveau, kort nadat ze Amerikaans staatsburger was geworden. Vera Kessels was een groot gedeelte van haar leven getrouwd met Michael Barisone (die in 2019 om heel andere redenen in het nieuws kwam). Na hun scheiding richtte de amazone zich voornamelijk op het lesgeven.

In 2024 werd ze gediagnostiseerd met eierstokkanker en rondde aan het einde van dat jaar een behandelingstraject met chemo af. De prognose leek toen gunstig. Toen ze in februari familie in Nederland bezocht, nam haar gezondheid een drastische wending. Ze moest opnieuw geopereerd worden en overleed op 22 maart in de Verenigde Staten.

Bron: Eurodressage