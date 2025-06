Nederlands gefokt Grand Prix-paard Classic Goldstrike verkocht

De KWPN-ruin Classic Goldstrike, het Britse 'familiepaard' van de familie Hughes, is verkocht naar Australië, zo meldt Eurodressage. De Tango-zoon werd gefokt door J. Schaap in Nederland en heette oorspronkelijk Goldstrike L.E. Bij de familie Hughes werd de ruin opgeleid tot Grand Prix-niveau en stond zelfs met Gareth Hughes nog op de longlist voor de Olympische Spelen van Parijs.

Classic Goldstrike begon zijn internationale carrière op Lichte Tour-niveau met Gareths vrouw Rebecca, maar werd door Gareth zelf op Grand Prix-niveau uitgebracht. In 2023 werd de rit op de inmiddels veertienjarige ruin afgewisseld met zijn dochter Ruby, die hem op het Europees Kampioenschap junioren in Kronberg naar een bronzen teammedaille reed. In maart 2024 volgde het gezamenlijk young riders-debuut en tegelijkertijd bracht Gareth de ruin nog uit op enkele Grand Prix-wedstrijden. In september 2024 wonnen Gareth en Goldstrike nog de Britse Grand Prix Freestyle Championships.

Bron: Eurodressage