Nederlands gefokte Grand Prix-merrie Cavalia van Jessica Howington met pensioen

De Amerikaanse Grand Prix-amazone Jessica Howington heeft besloten om haar eerste Grand Prix-paard Cavalia (v.Sir Donnerhall I) met pensioen te laten gaan. In 2019 werd de zeventienjarige merrie verkocht aan Jessica Howington in de Verenigde Staten. Samen maakten ze hun debuut op Grand Prix-niveau.

De combinatie startte in maart 2020 voor het eerst internationaal op Lichte Tour-niveau. Ze kenden een sterk seizoen in 2021 op het Global Dressage Festival en scoorden een dubbele overwinning op het CDI Ocala, waardoor ze op de shortlist kwam te staan voor het Amerikaanse Olympische team van 2021. In 2022 verschenen ze nog aan de start van drie CDI’s, maar kwamen niet in aanmerking voor het team voor Herning. Hun laatste CDI was in februari 2023 in Wellington.

‘Loslaten’

”Niet veel mensen weten het, maar het is voor mij om meerdere redenen een zeer emotionele en bitterzoete start van het seizoen geweest. Eén van die redenen was het besluit om Cavalia officieel met pensioen te laten gaan. Ik had graag nog door willen gaan tot halverwege het seizoen, maar de laatste keer in de showring gaf ze aan dat ze het gewoon niet meer kon. Ik denk dat dit de les was die ik moest leren over loslaten”, schrijft de amazone zelf op Facebook.

Fokkerij

De KWPN-merrie Cavalia is gefokt door M.A. Aerts uit Nederland. Ze is één van de vijftien nakomelingen van de merrie Pearllia (v.Gribaldi) en is zelf moeder van twee jonge nakomelingen.

