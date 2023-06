Nederlandse teampony Wert’s Snowflake naar de Verenigde Staten

Wert's Snowflake (v. Casino Royal), die met haar amazone Isabella Karajkovic deel uitmaakte van het Nederlandse Children-team, is verkocht naar de Verenigde Staten. De pony vervolgt haar carrière daar onder het zadel van de para-amazone Dana Johnson.

Karajkovic en Wert’s Snowflake begonnen hun internationale carrière in 2021. Op hun debuut in Le Mans wonnen ze alle drie de proeven. Daarna volgden er overwinningen in Le Mans en Kronenberg. Op het EK van vorig jaar in Budapest werden ze zesde in de inleidende proef, maar in de landenproef moesten ze met 70,625% genoegen nemen met plaats 28.

Wert’s Snowflake is aangeschaft door Purmort Farms Equestrian.

Bron: Horses.nl/FB Purmort Farms Equestrian