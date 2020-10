Neelke van Kollenburg wint Graziozo Cup

De tweede editie van de Graziozo Cup is afgelopen weekend gewonnen door Neelke van Kollenburg en haar Zware Tour-merrie Feline (Jazz x Belisar). De amazone behaalde in de finaleproef 84,75% en was vervolgens bij het overrijden onder begeleiding van Robin van Lierop wederom de beste. Van Kollenburg mag dankzij haar overwinning een Graziozo zadel samenstellen.