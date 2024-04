KWPN-hengst Network verkocht: Femke de laat blijft in het zadel

Femke de Laat bracht vandaag het nieuws naar buiten dat de KWPN-goedgekeurde hengst Network is verkocht. Voor de amazone geen treurig nieuws, want ze behoudt de teugels van de Just Wimphof-zoon. "Super enthousiast om aan te kondigen dat Network zijn nieuwe eigenaar heeft gevonden in Kari Kelsey, een goede vriendin van mij. Ik ben super blij dat ik hem het komende seizoen mag gaan rijden", zo schrijft de Laat op haar Facebook-pagina.

“We hadden al mooie momenten samen met Daan Staller en Danique Broekema , de fokkers en eerste eigenaren van Network. Hartelijk dank voor jullie vertrouwen en steun. Het is een geweldig paard, met een super karakter en veel talent voor de dressuursport.”

Network werd in 2022 met 77,50 punten ingeschreven bij het KWPN. Vorig jaar eindigde hij onder het zadel van Femke de Laat op de derde plaats in het eindklassement van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse L, dit jaar was er een tweede plaats in de klasse M. Op Jumping Amsterdam won het duo dit jaar de finale bij de vijfjarigen van de Subli Competitie met 84,800%.

Bron: Horses.nl/ Facebook