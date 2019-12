Nick Wagman: ‘Na mijn val overwoog ik om te stoppen met rijden’

Nick Wagman - die in Nederland bekendheid vergaarde toen hij de Pavo Cup won met Krack C - won dit jaar twee Amerikaanse dressuurtitels, maar daar ging een hele strijd aan vooraf. De ruiter brak eerder bij een val van Grand Prix-paard Don John (Johnson x Goodtimes) zijn arm en drie ribben. "Ik heb nog nooit angst gekend voor rijden gekend. Dat angst opeens deel uit ging maken van mijn dagelijkse routine, was slopend."

“Ik ben nog nooit eerder zo ongecontroleerd en hulpeloos gevallen”, vertelt hij aan USET. Wagman kreeg Don John op vijfjarige leeftijd onder het zadel. Een week later gebeurde het eerste ongeluk, waardoor Wagman een compressiefractuur in zijn rug opliep. De ruiter leerde dat Don John singeldwang had en extreem gevoelig is op de singel. “Hij had absoluut geen kwaad in zich, het was een natuurlijke vluchtreactie.”

Angst overwon

Door de tweede val, verloor Wagman echter wel zijn zelfvertrouwen.”Ik zal niet liegen. Ik overwoog op een gegeven moment om te stoppen met rijden en de angst won het van me. Het was een moeilijke tijd.” Met de hulp van een sportpsycholoog slaagde hij erin zijn vertrouwen terug te winnen. De ruiter weet dat de angst nooit helemaal weg gaat, maar kan het ‘managen’.

Sterker dan voorheen

Ondanks alles beschouwt Wagman de Johnson-zoon als het paard van zijn leven en wil alles op alles zetten om een startplaats voor de Olympische Spelen in Tokio te bemachtigen. “Ik ben terug en voel me sterker dan voorheen. Elke wedstrijd maakt deel uit van het proces en elke proef geen me nieuwe inzichten waar ik aan moet werken. Bij elke nieuwe uitdaging, groeit ons zelfvertrouwen. Dat ik me op de Olympische Spelen durf te richten, is bewijs van hoe ver we zijn gekomen.”

Bron: USET