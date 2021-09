Nicole de Leeuw verkoopt eigengefokte I-Catcher: ‘Tegen Isabell zeg je geen nee’

Nicole de Leeuw heeft met pijn in haar hart afscheid genomen van I-Catcher (Johnson x Florencio). Ze fokte de ruin zelf en leidde hem op naar de Zware Tour. Na een succesvol debuut in de Intermédiaire II was de Grand Prix in zicht maar zo ver kwam het niet. Hoewel I-Catcher eigenlijk niet te koop was, komt de kans om te verkopen aan een internationale topamazone niet dagelijks voorbij. Toen Isabell Werth de Johnson-zoon uitprobeerde ging De Leeuw overstag. Nieuwe eigenaresse is Victoria Max-Theurer, pupil van Werth.

Na twee keer uitproberen door Isabell Werth werd I-Catcher verkocht aan Victoria Max-Theurer. Vervolgens bracht Nicole de Leeuw haar eigen fokproduct naar de stallen van Werth in Duitsland. “Eigenlijk wilde ik hem niet kwijt en het voelt super dubbel. Deze keuze hebben we ook alleen gemaakt omdat Johnny (de roepnaam van I-Catcher, red.) nu alle kansen krijgt om echt de top te bereiken.”

Nooit de bedoeling

“Het was zeker nooit de bedoeling om Johnny te verkopen”, zegt De Leeuw die geregeld vraag kreeg naar de Johnson-zoon. “Ik heb heel wat mensen gezegd dat hij niet te koop was maar als Isabell Werth hem wil proberen, dan zeg je geen nee. Daarnaast is Isabell natuurlijk een fantastische amazone en ze reed er zo op weg. Dat was wel even genieten.”

Toekomst

Hoewel het afscheid voor De Leeuw zwaar valt is het ook een kroon op haar fokkerij. Voor de toekomst heeft de amazone meerdere eigen fokproducten. Daaronder Jillz (v. Everdale) uit dezelfde moeder als I-Catcher. Deze zevenjarige merrie is inmiddels geklasseerd in de Prix St. Georges en drachtig van McLaren. “We blijven zeker fokken en opleiden.”

