Nieuw internationaal Grand Prix-paard voor Beata Söderberg

Aan goede paarden geen gebrek voor de rand Prix-amazone Beata Söderberg. De Zweedse amazone, die onder andere drievoudig wereldkampioene Fiontini in haar bezit had en op Grand Prix U25-niveau actief was met Harmony's Fiorano en Heuberger TSF, heeft geïnvesteerd in de Lusitano-merrie Actuelle de Massa (v. Pastor).

Actuelle de Massa nam op zesjarige leeftijd deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en werd daar elfde in de kleine finale. In 2019 liep ze met Anne Sophie Serre haar eerste internationale Grand Prix-wedstrijden en scoorde sindsdien verschillende keren richting de 75%. In de Grand Prix kür op CDI4* Mechelen in 2019 ging de score met 78,370% zelfs een heel eind richting de 80%.

Eind vorig jaar verhuisde de merrie naar Patrik Kittel, waar zijn stalamazone Malin Wahlkamp de teugels van Actuelle de Massa overnam. Daar werd ze ontdekt door Söderberg.

Bron: Dressprod/Horses.nl