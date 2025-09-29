Nieuw potentieel Grand Prix-paard voor Patrik Kittel

De KWPN gefokte hengst Mr Desperado CVT (Desperado x Wynton), ook bekend onder de naam Malaga, is recentelijk verkocht aan de Zweedse olympiër Patrik Kittel, die hem als veelbelovend Grand Prix-paard verder zal ontwikkelen. Gefokt door Carlo Van Trierum en deels eigendom van Ad Valk, werd Mr Desperado CVT in 2020 voorgesteld op de KWPN-hengstenkeuring, waar hij de tweede bezichtiging niet haalde.

Later werd hij gekocht door de Fin Henri Ruoste en paardenhandelaar Nils Kramer, die hem aanvankelijk in Nederland lieten staan. Als driejarige werd hij gereden door Franka Loos, met wie hij in september 2020 een jonge paardenwedstrijd in Tolbert won met 84,2%. Vervolgens werd hij in oktober 2020 door de Westfaalse vereniging goedgekeurd voor de zadelhengstenlicentie: zijn officiële naam bleef behouden, maar in de stal kreeg hij de bijnaam Malaga. Op vijfjarige leeftijd nam Henri Ruoste de training over en ontwikkelde de hengst tot Grand Prix-niveau, hoewel hij nooit in competitie werd uitgebracht.

Bron: Instagram/ Eurodressage

