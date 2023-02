Nieuwe amazone voor KWPN-hengst Westenwind

De KWPN-hengst Westenwind (Flemmingh x Contango) heeft een nieuwe amazone. Dat is Subtopamazone Dewy Lems. Zij heeft de 20-jarige hengst overgenomen van de Saoedi-Arabische ruiter Ahmed Sharbatly, die uitkomt in Grade V van de internationale Paradressuur en daarnaast in de Lichte Tour.

De door Henriëtte de Vries uit Brakel gefokte Westenwind begon zijn carrière onder Emmelie Scholtens. De combinatie nam onder andere twee maal deel aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden, werd Hippiadekampioen in het Z1, reservekampioen in het ZZ-Licht en won de titel in het ZZ-Zwaar.

Lichte Tour en Paradressuur

Vervolgens liep Westenwind Lichte Tour met Tom Franckx en Kirsten Brouwer en daarna bracht Ireen de Leeuw de hengst uit in de Subtop. In 2018 werd Westenwind verkocht aan Ahmed Sharbatly. Van 2019 tot en met 2022 kwam deze combinatie uit in Grade V van de internationale Paradressuur en daarnaast in de Lichte Tour. Huh laatste internationale wedstrijd was vorig jaar augustus het WK Paradressuur in Herning.

