Nieuwe amazones voor KWPN-hengsten In Style, Just Wimphof en Kenzo U.S.

De zwangere Renate van Uytert-van Vliet heeft op Jumping Amsterdam voorlopig haar laatste wedstrijd gereden. Maar de drie KWPN-hengsten die ze onder haar hoede heeft, In Style (Eye Catcher x Lorentin I), Just Wimphof (De Niro x Riccione) en Kenzo U.S. (Bordeaux x Ferro) komen vrijdag toch naar de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Van Uytert heeft voor deze hengsten twee gelegenheidsamazones gevonden: Esmée Donkers en Febe van Zwambagt.

Esmée Donkers, die met Chaina (v. Sir Donnerhall I) afgelopen zomer op het Europees kampioenschap in Fontainebleau alle drie de proeven won, neemt de teugels van In Style en Just Wimphof over en rijdt de hengsten in de finale van de hengstencompetitie. “Voor haar studie bedrijfskunde was Esmée op zoek naar een stageplek en toen dacht ik dat dit een super oplossing zou zijn”, vertelt Renate van Uytert-van Vliet. “Esmée volgt haar stage nu bij ons op kantoor en daarnaast rijdt ze In Style en Just Wimphof. Ze kon er zó op weg rijden en we zijn in de training thuis samen lekker bezig. Ik ben er heel blij mee.”

Finale hengstencompetitie

Veeldekker Just Wimphof kreeg onder Van Uytert-van Vliet zowel in Kronenberg, Ermelo en Zuidbroek hoge punten en staat in de tussenstand van de hengstencompetitie klasse L op de tweede plek achter topfavoriet Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack). In Style behoort tot een van de kanshebbers in de eindstrijd van de klasse M. De zoon van Eye Catcher werd in Kronenberg derde, in Ermelo gedeeld eerste en ging in Zuidbroek de concurrentie voorbij. Daarmee staat de door Joop van Uytert gefokte hengst op de tweede plek in de tussenstand achter Imposantos (v. Wynton).

Derde ruiterwissel

De derde Van Uytert-hengst die een ruiterwissel heeft ondergaan is Kenzo U.S. Deze vierjarige hengst wordt in de presentatie van de nieuwe jaargang in Den Bosch voorgesteld door young rider Febe van Zwambagt, stalamazone bij Van Silfhout. Ook Van Zwambagt (met FS Las Vegas, v. Lord Loxley) maakte afgelopen zomer deel uit van het zilveren EK-team young riders. “Met Kenzo train in bij Diederik en zo ontstond het idee om Febe te vragen om hem in Den Bosch te rijden.”

Korte voorbereiding

“Het is wel een beetje een korte voorbereiding maar Esmée en Febe zijn hartstikke enthousiast. De fijnafstemming gaat misschien nog wel een dingetje nog worden maar Just en In Style staan er in de hengstencompetitie allebei heel goed voor. Het zou zonde zijn om ze niet in Den Bosch te laten lopen. Ik denk dat we een goede oplossing hebben gevonden.”

Even wennen

Van Uytert-Van Vliet is blij met de nieuwe amazones maar ze had de hengsten het liefst zelf voorgesteld in Den Bosch. “Ik voel me heel goed en wil eigenlijk nog niet niet stoppen. Deze hengsten zijn super betrouwbaar maar je weet het natuurlijk nooit. Zodoende hebben we in overleg besloten dat het nu genoeg is. De hengstencompetitie is super goed gegaan en ik vind het wel jammer dat ik het niet kan afmaken. Maar de overwinning met Johnny Depp op Jumping Amsterdam was een mooie afsluiting. Het is wel even wennen maar ik vind het ook heel leuk om iemand anders op m’n paarden te zien.” De amazone is uitgerekend op 7 mei en hoopt daarna zelf het WK-traject te kunnen rijden.

