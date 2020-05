Nieuwe data voor Piaff-Förderpreis en Louisdor-Preis

Internationaal jurylid Evi Eisenhardt heeft samen met de organisatoren een plan gemaakt voor het verplaatsen van de Piaff-Förderpreis en de Louisdor- Preis. Door de coronacrisis hebben de kwalificatiewedstrijden van de Piaff-Förderpreis in Mannheim en Wiesbaden niet plaatsgevonden. De selecties in Hagen, München en Elmlohe voor de Louisdor Preis zijn ook geschrapt.

De Piaff-Förderpreis is een belangrijke wedstrijd voor de beste U25-dressuurruiters uit Duitsland. Aan de Louisdor-Preis nemen de beste jonge Grand Prix-paarden deel.

Alternatief plan

Eisenhardt is enthousiast over het plan. ”Ik heb het alternatieve plan besproken met de bondscoach Monica Theodorescu. Bij de opzet zijn er zes kwalificatiewedstrijden voor de Louisdor-Preis en wordt daarna de finale in Frankfurt gehouden. De Piaff-Förderpreis bestaat uit vier kwalificaties en de finale wordt verreden in Stuttgart. We moeten afwachten of de wedstrijden werkelijk op deze manier kunnen plaatsvinden.”

Data voor Piaff-Förderpreis

– Warendorf: 25 tot 28 juni

– Bettenrode: 8 tot 12 juli

– Ising: 4 tot 6 september

– Balve: 17 tot 20 september

– Finale in Stuttgart: 11 tot 15 november

Data voor Louisdor-Preis

– Hagen: 4 tot 7 juni

– Bettenrode: 8 tot 12 juli

– Verden: 5 tot 9 augustus

– Ising: 4 tot 6 september

– Oldenburg: 29 oktober tot 1 november

– Finale in Frankfurt: 17 tot 20 december

Bron: Horses.nl/Dressursport Deutschland