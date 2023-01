Nieuwe paarden voor Bart Veeze

Bart Veeze is een samenwerking aangegaan met Hengststation Beckmann. Daarmee heeft de Grand Prix-ruiter, die onder andere met de KWPN-hengst Imposantos vanaf jong paard alles won wat er te winnen viel, er drie nieuwe hengsten bij. Dat zijn Fanegro (Farell x Negro), Vision (Vitalis x Sandro Hit) en Feliz N (Fürst Romancier x Sandro Hit).

“We zijn heel blij om in de toekomst met deze getalenteerde ruiter te mogen werken. Bart staat ver buiten de grens van Nederland bekend als een internationaal succesvolle ruiter. In het verleden hebben we het al genoegen gehad om met hem samen te werken. We zijn dan ook heel blij om dit opnieuw mee te maken”, aldus Beckmann over de samenwerking met Bart Veeze.

Bron: Horses.nl