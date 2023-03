Nieuwe ruiter voor Bundeskampioen Atterupgaards Barcelo

Tessa Frank vormt niet langer meer een combinatie met Bundeskampioen Atterupgaards Barcelo (Bon Coeur x Caprimond). De Duitse amazone schrijft dat haar wegen met de in Duitsland en Denemarken goedgekeurde hengst onverwachts zijn gescheiden. "Ik ben diep teleurgesteld dat ik na een geweldige en zeer succesvolle samenwerking van twee jaar voor een voldongen feit sta", aldus de amazone. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe ruiter van de hengst is.

“Ik dacht dat we voor altijd bij elkaar zouden horen”, schrijft Tessa Frank op social media. “Afscheid nemen is zo moeilijk, en dan van jou.. Ik wist vanaf onze eerste rit in Denemarken dat je mijn droompaard bent. We gingen door ups en downs, geloofden altijd in onszelf en uiteindelijk kwamen dromen uit, we werden Bundeskampioen!

Via Helgstrand naar Kanitzky

Andreas Helgstrand verkocht de door Stutteri Atterupgaard gefokte Barcelo op vijfjarige leeftijd aan Maik Kanitzky, de fokker van de hengsten Sir Donnerhall I en II. Kanitzky liet de hengst direct vanaf het begin rijden door Frank. Een half jaar later werd de combinatie vierde op de Bundeschampionate. Een jaar later won de hengst de zesjarigen-rubriek op het prestigieuze evenement.

Gefokt uit volle zus Cassidy

Barcelo is gefokt uit een volle zus van Cathrine Dufours Atterupgaards Cassidy. Zijn moeder bracht ook de goedgekeurde hengsten Fassbinder, Atterupgaards Seebach (premiehengst) en Atterupgaards Botticelli (int. Grand Prix dressuur).

Bron: Horses.nl/Instagram Tessa Frank