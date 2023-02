Nieuwe ruiter voor Louisdor Preis-finalist Facilone

De in Duitsland gevestigde Israëlische Eyal Zlatin is de nieuwe ruiter van Louisdor Preis-finalist Facilone. De elfjarige Fürstenball-zoon kwalificeerde zich afgelopen jaar met ruiter Marcus Hermes voor de finale van de Louisdor Preis.

Facilone begon zijn carrière onder het zadel van Bianca Nowag en werd daarna door Stephanie Dearing overgenomen. De Oostenrijkse Grand Prix-amazone reed de ruin in 2018 en 2019 op het WK Jonge Dressuurpaarden. Vervolgens nam Hermes de teugels van Facilone over. In 2021 reed Hermes de Hannoveraan in zijn eerste Intermédiaire II en het jaar daarop wonnen ze de Louisdor Preis-kwalificatie in Wiesbaden. In de finale in december eindigden ze achtste.

Doel voor ogen

Inmiddels heeft Facilone, die in het bezit is van de familie Ahorner, een nieuwe ruiter gevonden in Zlatin. Daarmee lijkt het erop dat Nicola Ahorner, die sinds juli 2022 voor Israël uitkomt, een teamkwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs voor ogen heeft. Ahorner heeft zelf Marshall-Bell en Foco Loco W op Grand Prix-niveau en ook de Israëlische Micah Deligdish komt op het hoogste niveau uit. Met Zlatin en Facilone erbij zou Israël een team kunnen vormen.

