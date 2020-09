Grand Prix-amazone Dominique Filion heeft een nieuw paard onder het zadel. Dat is Hermès-V (Bretton Woods x Goldstar). Filion kocht achtjarige ruin van fokker Verzendaal Dressage uit Oostvoorne.

Hermès-V werd in de sport uitgebracht door Sanne Verzendaal. Familie Verzendaal fokte Hermès-V uit Lichte Tour-merrie Nickeiy (mv. Jashin) en daarmee is de ruin een halfbroer van bij het NRPS goedgekeurde (inmiddels geruinde) All You Want (v. Apache).

Bron: Horses.nl