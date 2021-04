Nieuwe troef voor Imke Schellekens

Imke Schellekens-Bartels heeft een nieuw paard onder het zadel. Dat is de achtjarige Sezuanna (Blue Horse Zack x Don Schufro). De DWB-merrie is een volle zus van de drievoudig wereldkampioen Sezuan.

“Het is een enorm getalenteerde merrie. Ze is erg heet en nog groen in de africhting voor een achtjarig paard, maar ze heeft enorm veel power en potentie. Ik ga de komende tijd lekker aan het werk met haar en mijn doel is om haar af te richten tot Grand Prix-niveau en er dan zelf de ring mee in te gaan. En natuurlijk vooral elke dag te genieten van het proces en haar inzet en talent”, aldus Imke Schellekens-Bartels die haar nieuwe troef vond in de stallen van Andreas Helgstrand.

Dressuurmerrie van het jaar

Sezuanna werd gefokt door Mogens Pedersen van Stoeterij Straight Horse en kwam later voor de helft in handen van Andreas Helgstrand. Sezuanna slaagde voor haar merrietest met de topscore van 948,5 van de 1000 punten. Op de Deense nationale kampioenschappen van 2016 werd ze uitgeroepen tot dressuurmerrie van het jaar.

Video Sezuanna en interview (voormalige) eigenaren uit 2016 (Deens gesproken):

