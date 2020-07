Nieuwe uitdaging voor Julia Groenhart

Dressuuramazone Julia Groenhart gaat per 1 augustus een nieuwe uitdaging aan. De amazone, die voorheen succesvol was als young rider en onlangs de overstap maakte naar de U25, is de nieuwe exploitant van Pensionstal de Watertoren in Hardinxveld-Giessendam.

“Wij zijn al heel erg lang bezig met het vinden van de geschikte plek. Pensionstal de Watertoren is een hele luxe accommodatie waar alles aanwezig is om de paarden zo optimaal mogelijk te kunnen verzorgen en trainen. Toen deze kans ineens op ons pad kwam, hebben we die meteen aangegrepen”, aldus Groenhart, die op haar nieuwe stek zal worden bijgestaan door haar moeder Lily Koster en vriend Arjan Smit.

U25

Als young rider was Groenhart met First Barrichello (v. Florencio) opgenomen in het A- en B kader en de U25 is het volgende doel van de amazone. Dit jaar heeft ze met de bij het BWP goedgekeurde hengst Razotti (v. Romanov) die overstap al gemaakt.

Lennart Bos, die in 2018 met Pensionstal de Watertoren de publieksprijs voor Hippisch Ondernemer van het Jaar ontving, verhuist per 1 augustus naar De Selevia Hoeve in Werkendam.

