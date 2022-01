Nieuwe uitdagingen voor Dirk-Jan van de Water

Na ruim vier jaar verliet Dirk-Jan van de Water eind vorig jaar Sport Pro Horses van Arie Yom-Tov. Nu is de Grand Prix-ruiter en jonge paarden-specialist nieuwe uitdagingen aangegaan. Hij is als stalruiter aangesteld bij Tim Coomans en rijdt daarnaast voor Lennart Bos, die zijn trainingsstal runt op de Selevia Hoeve in Werkendam.

In zijn tijd bij Sport Pro Horses reed Dirk-Jan van de Water veel jonge paarden. Met Jack Black WW (v. Hofrat), Konfucius (v. Charmeur), Picasso (v. Lord Leatherdale) en Kaboom (v. Johnson) beleefde hij meerdere internationale jonge paarden-successen.

Rentree slipjas

Eerder werkte Van de Water als stalruiter bij de Havikerwaard en bracht toen meerdere paarden uit in de Lichte Tour. Daarna bleef zijn slipjas jarenlang in de kast hangen. Daar kwam verandering in toen hij bij Sport Pro Horses Grandville (v. Hexagon’s Louisville) te rijden kreeg.

Overstap Grand Prix

“Grandville is een buitenkansje. Het team van Sport Pro Horses kent mij alleen maar met een kort jasje en ik moest zelf ook wel weer even wennen. Ook om weer proeven uit het hoofd te rijden. Het rijden in de Subtop is een andere tak van sport maar uiteindelijk denk ik dat iedere ruiter graag die slipjas aan wil. Dat geeft toch een extra gevoel. Ik ben super blij om weer terug te zijn in de Subtop”, vertelde Van de Water in een eerder interview met Horses.nl. Vervolgens stapte het duo succesvol over naar de Grand Prix en ook daarin werden internationale successen behaald.

