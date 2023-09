Nina van Rooijs EK-pony Le Formidable verkocht

Nina van Rooij heeft afscheid genomen van Le Formidable (FS Champion de Luxe x Manfred), waarmee ze afgelopen juli deelnam aan het Europees kampioenschap in Le Mans. De 7-jarige New Forest pony is verkocht aan internationaal Lichte Tour-amazone Saskia Poel voor haar dochter Joy.

Nina van Rooij leidde Le Formidable vanaf driejarige zelf op naar het Z2. Eind 2022 maakten ze in Kronenberg hun internationale debuut en bij hun tweede CDI, afgelopen mei in Exloo, wonnen ze de landenproef, werden tweede in de individuele proef en derde in de kür. Later die maand op het NK Dressuur was het duo overall de beste in de tweedaagse EK-observatie. Het Europees kampioenschap in Le Mans was pas de derde internationale wedstrijd voor het duo.

Grootste dromen

Vanwege het bereiken van de 16-jarige leeftijd is er voor Van Rooij een einde gekomen aan haar tijd bij de pony’s. “Mijn hart is in miljoenen stukjes. Ik kan niet geloven dat ons hoofdstuk afsluit en kan niet in woorden uitdrukken hoeveel ik je zal missen. Je was nog maar drie toen we samen begonnen en nu, vier jaar later heb je mijn grootste dromen waar gemaakt. Formi, jij was de beste danspartner die ik me ooit kon wensen”, aldus Nina van Rooij na het afscheid van Le Formidable.

