NK-gouden Belconi weg bij Dominique Filion: ‘Het is goed zo’

Dominique Filion heeft afscheid moeten nemen van Belconi (Belissimo M x Rubin Royal). Het duo was uiterst succesvol in Subtop met als hoogtepunt de gouden medaille in de Lichte Tour op het NK Dressuur van vorig jaar in Ermelo. De 13-jarige ruin is verkocht en gaat zijn carrière voorzetten met een junior in China.

Dominique Filion kreeg Belconi begin vorig jaar van zijn Russische eigenaren te rijden. De geruinde Hannoveraanse premiehengst diende daarvoor als leerpaard voor de dochters, die Filion in haar periode in Rusland begeleidde, en had toen nog geen wedstrijdervaring. Daar bracht Filion verandering in. Na een aantal wedstrijden in het ZZ-Zwaar met scores van dik 70% ging het succes verder in de Lichte Tour. Op het NK van augustus 2021 won het duo zowel de Prix St. Georges als hun kür-debuut en daarmee overtuigend de gouden medaille.

Altijd van op aan

“Ik kon altijd van Belconi op aan en boven de zeventig procent scoren. Dat is een hele fijne gedachte. Belconi heeft altijd goede zin en wil zijn ruiter helpen. Ik hoefde nooit baan te verkennen en denk dat we het NK gewonnen hebben omdat het een heel harmonieus beeld is. Hij heeft altijd z’n oortjes naar voren, een mooie aanleuning en stille staart. Echt een happy athlete zoals de juryleden graag willen zien.”

Volgende stap

Een maand na het NK reed het duo voor het eerst de Intermédiaire I en dat debuut sloten ze af met de winnende score van 72,50%. “Toen dacht ik: nu ga ik niet meer, daar kan ik nooit meer overheen”, grapt Filion over haar laatste wedstrijd met Belconi. “De volgende stap zou de Intermédiaire II en de Grand Prix zijn, maar ik denk niet dat Belconi een echt Grand Prix-paard is.”

Heel makkelijk

Belconi vertrekt naar China en komt onder het zadel van een junior, die het paard zelf niet uitprobeerde. “Ze hebben een video en de lijst met resultaten gezien en ik heb hem twee keer voorgereden voor een vertrouwenspersoon. Belconi doet alles heel makkelijk en is zo goed afgericht, daar kan iedereen mee rijden. Ik hoefde ook nooit een tandje bij te doen, hij deed het altijd. Het is fijn voor Belconi dat hij nu een beetje onder zijn niveau kan lopen.”

Eigenlijk goud waard

Hoewel Filion dol is op Belconi heeft ze vrede met het vertrek. “Dit soort paarden zijn eigenlijk goud waard. Als Belconi van mijzelf was geweest, had ik hem nooit verkocht. Dan had ik bijvoorbeeld een jonge talentvolle amazone op zo’n paard gezet en begeleid. Dat vind ik ook een heel leuk traject om in te gaan en zou ik iemand gunnen. Dat heb ik vroeger ook gehad maar je maakt niet vaak mee dat je bijvoorbeeld op een paard de eners kan oefenen. Maar Belconi was niet van mij en als je denkt dat het geen Grand Prix-paard wordt, is dertien een mooie leeftijd om te verkopen. Bij zo’n lief paard is het altijd jammer als ‘ie gaat, maar het was zijn tijd. Voor de eigenaren is het fijn dat Belconi verkocht is, het is goed zo.”

Nieuwe paarden

Filion, die in korte tijd drie Lichte Tour-paarden zag vertrekken, heeft inmiddels meerdere nieuwe paarden op stal. “Een aantal jongere maar ook een aantal die binnenkort klaar zijn voor de Subtop. Ze hebben nog nooit wedstrijden gelopen dus ik ga eerst in het ZZ-Licht kijken wat ze doen en dan over naar het ZZ-Zwaar. Ik heb natuurlijk Hermes en Dettori voor de Lichte Tour en ga verder weer door met de nieuwe paarden.”

Bron: Horses.nl