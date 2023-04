NMK- en LT-merrie Halesta naar Hongaarse jeugdamazone

Mira Dicso is de nieuwe amazone van de door Stal 104 gefokte merrie Halesta (Quadroneur x Weltart). De CK-kampioene van Noord-Holland werd in 2015 derde op de Nationale Merriekeuring en werd op Nederlandse bodem op Lichte Tour-niveau uitgebracht door Vai Bruntink.

In het najaar van 2019 maakte Halesta haar ZZ-Zwaar-debuut. De eerste drie wedstrijden sloot ze winnend af. “Halesta is een paard dat alles in huis heeft voor het Grand Prix-werk. Het is altijd afwachten of het ook echt allemaal gaat lukken, maar aanleg toont ze zeker”, vertelde Bruntink destijds aan Horses.nl. In september 2020 kondigde Bruntink de verkoop van de merrie aan Helgstrand Dressage aan.

Halesta stond de afgelopen tijd bij Patrik Kittel op stal, waar zijn stalamazone Malin Wahlkamp Nilsson de training van de merrie voor haar rekening nam. Inmiddels is ze verkocht aan Dicso, die in 2021 deelnam aan het Europees kampioenschap junioren in Oliva.

Bron: Horses.nl/Dressprod