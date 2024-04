No Nonsense D zet opleiding voort onder Emmelie Scholtens

De zesjarige ruin No Nonsense D (v.Glamourdale), in gezamenlijk eigendom van stal Witte-Scholtens en MT-Stables, gaat zijn carrière verder uitbouwen onder het zadel van Emmelie Scholtens. "Hij was zeer succesvol in de jonge paarden competitie onder Kim Noordijk en Cynthia Eggenkamp. Nu is het tijd voor Emmelie om met hem aan de slag te gaan met als eerste doel selectie voor het WK Jonge dressuurpaarden", zo schrijft de stal op Instagram.

De Glamourdale-zoon is gefokt door Piet Damen en werd vorig jaar tweede in de Pavo Cup finale voor vijfjarigen met een score van naar 82 punten. Daarnaast was er eveneens een tweede plaats in de NAF dressuur Talent Finale voor vijfjarigen in Berlicum.

Dutch Dream

Scholtens krijgt het druk op de selecties voor het WK, want een kleine twee weken geleden werd bekend dat de amazone de hengst Dutch Dream (v.Glock’s Dreamboy) van Koen Brinkman en Jacques en Gerdine Mareé gaat rijden.

