Nog vier medailles voor Nederland op EK Iberische Paarden

Op de eerste dag van het Europees kampioenschap Iberische Paarden in Exloo veroverden de Nederlandse ruiters twee gouden medailles. Op de tweede dag zijn daar nog vier medailles bijgekomen: goud voor Saskia Knol in Level 4, zilver voor Quillemette Kraaikamp in Level 2, zilver voor Clara Merkt in Level 4 en brons voor Isabelle Saton in Level 2.

De tweede dag van het Europees kampioenschap ging vrijdag van start met Level 2. Ook in deze klasse kwamen diverse Nederlandse ruiters aan de start. De gouden medaille is gewonnen door de Fransman Tom Dujardin met de 13-jarige hengst Brasil Costerousse. Een mooie zilveren medaille voor de Nederlandse Quillemette Kraaikamp met haar 7-jarige hengst Elias Torreluna en een score van 70,233%. Het brons was voor Nederlandse amazone Isabelle Saton en Capricho LIII met een score van 67,733%

Uitslag Level 2:

1 Tom Dujardin met Brasil Costerousse – FRA – 71.433%

2 Quillemette Kraaikamp met Elias Torreluna – NED – 70,233%

3 Isabelle Saton met Capricho LIII – NED – 67,733%

Level 4

Saskia Knol en Clara Merkt presteren ijzersterk in Level 4 en wonnen de gouden en zilveren medaille. De Nederlandse ruiters waren hiermee oppermachtig in Level 4. Saskia Knol behaalde met haar 8-jarige merrie Magente de fraaie score van 70,441% en kreeg hiermee de gouden medaille omgehangen. Clara Merkt en haar hengst Campeador kregen van de jury 70,176% en wonnen hiermee zilver. De bronzen medaille is voor Andrea Giovannini met Predilecto FM.

Uitslag Level 4:

1 Saskia Knol met Magente – NED – 70,441%

2 Clara Merkt met Campeador – NED – 70,176%

3 Andrea Giovannini met Predilecto FM – ITA – 65,382%

Level 5

In Level 5 was er een overtuigende overwinning voor Frankrijk. Emilie Haillot stuurde haar 12-jarige Coracao la Goudelie naar de overwinning en won hiermee de gouden medaille. Ze scoort 67,265% en verwees daarmee haar landgenote Alexandra Roch met Atahualpa de Verlin naar de tweede plaats met een score van 64,882%.

Uitslag Level 5:

1 Emilie Haillot met Coracao la Goudelie – FRA – 67,265%

2 Alexandra Roch met Atahualpa de Verlin – FRA – 64,882%

3 Evelyne Paternoster met Mecano X – BEL – 62,353%

Level 6

België was sterk vertegenwoordigd in Level 6, zij wonnen goud en brons. Met een score van 64,957% behaalt Florence Kerckhove de overwinning met haar hengst Exodo. De zilveren medaille ging naar de Britse amazone Justine Armitage, die 62,696% scoorde met haar paard Don Soberano MT. Clarisse Verboomen behaalde met haar merrie Jade de Sautour een score van 62,587% en won daarmee de bronzen medaille.

Uitslag Level 6:

1 Florence Kerckhove met Exodo – BEL – 64,957%

2 Justine Armitage met Don Soberano MT – GBR – 62,696%

3 Clarisse Verboomen met Jade de Sautour – BEL – 62,587%

Primeur voor Exloo

Het Europees kampioenschap Iberische Paarden is ieder jaar, maar wordt voor de eerste keer in Nederland georganiseerd. Getalenteerde Iberische combinaties verschijnen aan de start in verschillende MCI levels variërend van Jonge Paarden tot en met Grand Prix-niveau. De combinaties rijden een proef en kür op muziek in wedstrijdkleding of traditionele Spaanse of Portugese rijkostuums.

Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 24 t/m 27 oktober op het Hippisch Centrum in Exloo. De startlijsten en uitslagen staan op http://www.masters-iberique.com

