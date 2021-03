Nu ook nationaal zwaardere sancties bij verkeerd rijden

Op nationale dressuurwedstrijden wordt een eerste programmafout bestraft met twee strafpunten, een tweede met vier strafpunten en bij een derde volgt uitsluiting. Dat gaat veranderen. Voor de Lichte Tour en de Zware Tour neemt de KNHS de strafpuntenregeling van de FEI over. Dat houdt in bij een eerste programmafout 2% aftrek van het eindpercentage en uitsluiting bij een tweede programmafout.

De topsportcommissie dressuur wilde de FEI volgen in de strafpuntenregeling. Dit is op 15 februari besproken in de vergadering van het dressuurforum. Afgesproken is dat de nieuwe strafpuntenregeling geldt vanaf 2021.

Bron: Horses.nl/KNHS