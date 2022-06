Nürnberger Burg-Pokal-finalist Caracciola MT overleden

De negenjarige Holsteiner-hengst Caracciola MT (Chin Champ x Calido I) is onverwachts overleden. Koliek werd hem fataal. De springgefokte hengst nam in 2019 deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en won datzelfde jaar brons op de Bundeschampionate. Vorig jaar stuurde Daniel Bachmann Andersen hem naar de zevende plaats in de Nürnberger Burg-Pokal.

De hengst van Sissy Max-Theurer gaf in 2018 zijn dressuurcollega’s in de Duitse sporttest het nakijken. Een jaar later nam hij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en won hij brons op de Bundeschampionate, toen nog onder het zadel van Melanie Tewes.

Een kleine anderhalf jaar geleden nam Bachmann Andersen de teugels van Caracciola over. In oktober werden ze met 74,024% tweede in de Nürnberger-kwalificatie. Wegens een afmelding kwam er een finaleplaats voor de combinatie vrij. Dit jaar maakte Caracciola zijn nationale Inter II-debuut.

Bron: St. Georg/Horses.nl