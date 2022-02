Oldenburger hengst Gouvernant VDL naar Tom Verhoeven

Nadat Tom Verhoeven eind vorig jaar de KWPN-hengst Hennessy (De Niro x Jazz) te rijden kreeg, heeft hij nu nog een goedgekeurde hengst onder het zadel. Dat is de zevenjarige Gouvernant VDL (Governor x Krack C, voorheen Kaylens's Boy). De Governor-zoon werd bij het KWPN aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en is goedgekeurd in Oldenburg.

Gouvernant VDL, die in het KWPN voorjaarsonderzoek van 2018 voortijdig naar huis werd gestuurd, liep in het najaar van 2018 de test in het Duitse Schliekau en slaagde toen met de mooie score van 8,10. De door S.M. Sinnige uit Damwoude gefokte hengst werd eerder gereden door Jennifer Sekreve.

Bron: Horses.nl