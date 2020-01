Oliver Oelrich stopt per direct bij DOKR

Oliver Oelrich heeft aangekondigd per direct ontslag te nemen bij het DOKR, waar hij onder andere trainer was bij de Duitse dressuurjeugd. Het Duits Olympisch Comité (DOKR) liet zonder eerdere kennisgeving aan Oelrich weten dat zijn contract na 31 december 2020 niet verlengd zou worden. Ondanks twee gesprekken kon er geen overeenstemming worden bereikt.

Oelrich liet in een persbericht weten verrast te zijn met de keuze. “Ik was me er niet van bewust dat er problemen waren en er is ook geen contact met me gezocht om deze te bespreken of op te lossen. Met deze manier van communiceren is voor mij geen vertrouwelijke toekomst met de DOKR niet mogelijk. Ik hoop op begrip van alle ruiters, ouders en andere betrokkenen, die ik dankbaar ben voor een spannende en succesvolle samenwerking in de afgelopen jaren.”

Geen andere redenen

Er vonden twee gesprekken plaats tussen Oelrich en de Duitse Hippische Federatie (FN). Bondscoach Hans Heinrich Meyer zu Strohen, met wie Oelrich nauw samenwerkte, was daar ook bij aanwezig. Volgens hem werd er, naast persoonlijke communicatieproblemen, geen andere reden gegeven voor het niet verlengen van het contract.

Bron: St. Georg