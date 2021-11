Olivia LaGoy-Weltz vindt in Chippendale-dochter opvolger voor Rassing’s Lonoir

Olivia LaGoy-Weltz heeft in Ici Bria VCG (Chippendale x Weyden, fokker VCG Horses) de opvolger voor haar internationale Grand Prix-paard Rassing's Lonoir (De Noir x Loran) gevonden. De Amerikaanse amazone stuurde de achtjarige merrie recent naar de titel op de nationale kampioenschappen in de Fourth Level (vergelijkbaar met Z2/ZZ-Licht). "We hopen dat ze een paard voor het internationale werk wordt", vertelt de amazone.

Ici Bria is gefokte uit de beroemde stam van Tineke Bartels’ Grand Prix-paard Barbria en ze is een nichtje van Blue Hors Don Olymbrio. In 2016 liep ze onder het zadel van José van Haaren naar 80,5 punten op de IBOP in Asten.

LaGoy-Weltz beschouwt de merrie als opvolger voor de bijna achttienjarige Rassing’s Lonoir, waarmee ze dit jaar een heel succesvol seizoen kende en het schopte tot de shortlist voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: Eurodressage