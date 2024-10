Olympiër José Daniel Martín Dockx neemt afscheid van de internationale dressuursport

José Daniel Martín Dockx heeft het einde van zijn (internationale) wedstrijdcarrière aangekondigd en stopt eind met de dressuursport. Dockx was jarenlang succesvol op het hoogste niveau en nam deel aan twee Olympische Spelen en vele kampioenschappen. Ook in Parijs zou Dockx voor het Spaanse team rijden maar daar moest hij noodgedwongen zijn toppaard Malagueno LXXXIII (v. Joyero XXIV) terugtrekken. Dockx zelf geeft aan dat zijn pensioen niks te maken heeft met het teleurstellende verloop van de Spelen maar dat het besluit al in 2022 was genomen.

“Het is geen overhaaste beslissing en het heeft ook niets te maken met wat er op de Olympische Spelen is gebeurd”, aldus Dockx. “Het is een zeer doordachte beslissing die ik in 2022 met mijn familie heb genomen en die we een deadline hebben gesteld voor het lopende jaar. Ik zie geen beter moment om dat te doen als huidige kampioen van Spanje.”

Vaste waarde voor het team

De nu 50-jarige José Daniel Martín Dockx was jarenlang een vaste waarde voor het Spaanse team. Dockx vertegenwoordigde zijn thuisland op twee Olympische Spelen, drie Europese kampioenschappen, twee Wereldkampioenschappen en reed een keer mee op het WK voor jonge dressuurpaarden. Hij werd drie keer Spaans kampioen en won vier kampioenschappen speciaal voor PRE-paarden.

Succesformule

Dockx werd jarenlang ondersteund door Kimberly Van Kampen van Hampton Green Farms. De samenwerking heeft voor de Spanjaard mooie prestaties te weeg gebracht met de hengst Grandioso (v. Adelante). Martin Dockx nam in 2016 deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In 2015 maakt hij bij de Europese Kampioenschappen in Aken deel uit van het Spaanse team. Hier behaalde de combinatie in de Grand Prix een score van 71.343%. In 2014 was het paar bij het WK in Caen aanwezig en scoorde 74.243% in de Grand Prix. Zijn toppaard ging in 2016, kort na de Spelen van Rio, met pensioen.

Jose Daniel Martin Dockx met Grandioso Foto: Lynn van Woudenbergh / www.arnd.nl

Wereldbekerzeges met Malagueno LXXXIII

Martin Dockx kreeg de brune hengst Malugueno LXXXIII in mei 2021 onder het zadel en maakte in september 2023 op het EK in Riesenbeck deel uit van het Spaanse team. In november van datzelfde jaar won de combinatie de WB kür op muziek in Madrid, in februari 2024 wonnen ze de CDI5* kür in Doha en werden ze nationaal kampioen. De combinatie zou afgelopen zomer deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs maar daar kwam de hengst niet door de vetcheck.

Trots en tevreden

José Daniel Martín Dockx kijkt met trots terug op zijn lange en succesvolle carrière. “Als ik terugkijk, kan ik deze 32 jaar alleen maar dankbaar zijn, omdat ik zoveel meer heb bereikt dan ik ooit had gedacht, dus ik verlaat de sport trots en tevreden. Dockx wil graag doorgaan als coach en is op dit moment al de Spaanse WCYH-teamselector voor de PRE-paarden.

Jose Daniel Martin Dockx met Malagueno LXXXIII (v. Joyero XXIV). Foto: FEI/Thomas Reiner.

Bron: Horses.nl/ Lilyforado