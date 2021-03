Olympisch amazone Sarah Whitmore (89) overleden

Sarah Whitmore is op zaterdag 27 maart 2021 overleden op 89-jarige leeftijd, zo meldt Eurodressage. De Britse amazone vertegenwoordigde Groot-Brittannië in 1976 op de Olympische Spelen in Montreal. In 1982 kwam ze met de KWPN'er Dutchman aan start op de Wereldkampioenschappen in Lausanne.

Whitmore begon haar carrière in de paardensport aanvankelijk in de eventing, maar ze brak bij een val op de Badminton Horse Trials haar rug en switchte daarna naar de dressuursport. In 1966 nam ze deel aan de Wereldkampioenschappen en twee jaar later was ze met Foxdor reserve voor de Olympische Spelen in Mexico.

Olympische Spelen

Haar coach Baron Hans von Blixen-Finicke vond de zevenjarige Junker en met dat paard groeide Whitmore door naar internationaal topniveau. Op de Spelen van ’76 eindigde ze met het Britse team op de achtste plaats, individueel werd ze 22ste. Ze sloot dat jaar af met de nationale titel in de Grand Prix. Haar volgende successen behaalde Whitmore met de KWPN-gefokte Dutchman. In ’78 reed ze de CDI-tour op het WK in Goodwood en vier jaar later reisde ze als lid van het Britse team af naar het WK in Lausanne.

Edenbrigde

Whitmore bracht haar hele leven door op Hilders Farm in Edenbridge, waar veel respecteerde dressuurruiters als Vicky Winfield-Thompson en wijlen Laura Fry hun carrière begonnen. Fry, de moeder van Charlotte Fry, werkte in 1986 als working student voor Whitmore.

Bron: Eurodressage