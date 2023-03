Olympisch dressuuramazone Carol Lavell overleden

Voormalig Olympisch dressuuramazone Carol Lavell is overleden. De amazone vertegenwoordigde de Verenigde Staten onder andere op de Olympische Spelen in Barcelona (1992), waar ze teambrons won. Lavell richtte in 2009 de Carol Lavell Advanced Dressage Prize Fund op. Hiermee boodt ze financiële steun voor coaching en training aan getalenteerde en toegewijde ruiters die de ambities hebben om mee te draaien in de absolute top. Lavell is daags voor haar tachtigste verjaardag overleden.

Lavell werd op Amerikaanse bodem acht keer nationaal kampioen in de periode van 1985 tot 1988. Met de Garibaldi II-zoon Gifted nam ze in 1990 deel aan de Wereldruiterspelen en won ze het jaar daarvoor een gouden medaille op de Noord-Amerikaanse kampioenschappen in Canada. Samen wonnen ze als eerste Amerikaanse combinatie de Hermès International Dressage Show Grand Prix in Groot-Brittannië. Ook won Lavell in 1987 zilver op de Pan American Games.

Carol Lavell Advanced Dressage Prize Fund

Met haar Carol Lavell Prize heeft ze in de loop der tijd meer dan twintig ruiters ondersteund. “De weg naar de top is erg moeilijk, sommige wegen zijn hobbeliger dan anderen, sommige wegen hebben meer bochten en sommige wegen zijn doodlopend. Mijn Olympische droom kwam alleen maar uit omdat mijn weg geasfalteerd was en ik gulle supporters had, die me niet alleen financiële ondersteuning boden, maar ook essentiële dingen als tuigage en vervoer met korting. Ik hoop dat deze prijs voor sommige ruiters de weg naar hun dromen makkelijker begaanbaar zal maken”, vertelde Lavell in de tijd van de oprichting.

