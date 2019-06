Olympisch dressuurpaard Deja geblesseerd

Een klein jaar geleden reed Patrik Kittel zijn Olympische merrie Deja (Silvano x Don Schufro) voor het laatst de ring in op de FEI Nations Cup-wedstrijd in Falsterbo, waar hij zowel de Grand Prix als de kür won. Sindsdien bleef het stil rondom de merrie. Haar Zweedse ruiter liet weten dat ze eerder dit jaar geblesseerd raakte en het herstel lang duurde. Om die reden wordt de merrie dit jaar - weliswaar via embryotransplantatie - ingezet voor de fokkerij.