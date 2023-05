Olympisch dressuurpaard Gran Gesto (28) overleden

De Canadese dressuuramazone Jacqueline Brooks heeft afscheid moeten nemen van Gran Gesto (Grannox x Goldstern). De Oldenburger-ruin en zijn amazone namen in 2007 deel aan de FEI Wereldbekerfinale in Las Vegas en een jaar later aan de Olympische Spelen in Hong Kong. Gran Gesto is 28 jaar oud geworden.

Brooks leidde Gran Gesto zelf op tot het hoogste niveau. In 2004 maakten ze hun internationaal Grand Prix-debuut en deden ze een poging om zich voor de Spelen in Athene te kwalificeren, maar grepen net mis. In 2007 reden ze in Las Vegas hun eerste grote wedstrijd. Ze werden daar vierde in de troostfinale. Het jaar daarop kwalificeerden ze zich voor de Spelen in Hong Kong en werden met 63,750% 28e in de Grand Prix. Gran Gesto liep op 17-jarige leeftijd in 2012 zijn laatste CDI.

Bron: Eurodressage