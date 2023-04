Olympisch kampioen Salinero vereeuwigd in kunstwerk

Salinero (v. Salieri), waarmee Anky van Grunsven tweemaal olympisch kampioen werd, is vereeuwigd als kunstwerk. Het gaat om een sculptuur van het onderbeen van het toppaard dat eind vorig jaar op 28-jarige leeftijd overleed. Kunstenares Petra Flach overhandigde haar werk afgelopen maandag aan Anky.

Het was voor Anky van Grunsven een bijzonder moment om zo’n dierbare herinnering in ontvangst te mogen nemen. “Ik was ontzettend benieuwd hoe het beeld eruit zou zien, het is prachtig geworden”, aldus Van Grunsven.

Bron: Horses.nl / FB